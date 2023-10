Izraelský opozičný politik Benny Ganc bude členom vojnového kabinetu

Jeruzalem 11. októbra (TASR) - Popredný opozičný izraelský politik Benny Ganc v stredu oznámil, že sa s premiérom Benjaminom Netanjahuom dohodol na vstupe do vlády národnej jednoty a na vytvorení vojnového kabinetu. TASR prevzala informácie z tlačovej agentúry AP.



Ganc je bývalý minister obrany a náčelník generálneho štábu. V spoločnom vyhlásení s Netanjahuom napísal, že zostavia päťčlenný "vojnový" kabinet, ktorý bude mať na starosti iba boje proti militantnému palestínskemu hnutiu Hamas a vojnové záležitosti. Jeho členmi budú Netanjahu, Ganc, súčasný minister obrany Joav Gallant a dvaja ďalší poprední predstavitelia slúžiaci ako členovia-pozorovatelia.



Podľa vyhlásenia tento kabinet nebude schvaľovať žiadne zákony ani rozhodnutia, ktoré sa netýkajú vojny, a to dovtedy, kým budú boje pokračovať. Podľa AP to zatiaľ vyzerá tak, že Netanjahuovi zvyšní súčasní partneri vo vláde, ktorú tvorí zmes krajne pravicových a ultraortodoxných strán, v nej zostanú a budú riešiť ostatné záležitosti.