Opozičný starosta chce stavať štadióny, iba ak to chcú aj Budapešťania

Budapešť 22. októbra (TASR) - Nový starosta Budapešti Gergely Karácsony na Facebooku v utorok ocenil pondelňajšie vyhlásenie predsedu maďarskej vlády Viktora Orbána, ktorý v parlamente povedal, že vláda nebude presadzovať rozvojové projekty, ktoré si neželajú zodpovední vodcovia magistrátu.



"Je to dobrým východiskom spolupráce, v ktorej budem predvídateľným partnerom, pretože mňa zaujíma výhradne postoj Budapešťanov," napísal Karácsony - spoločný nominant opozičnej ľavice.



Starosta podotkol, že namiesto prestížnych projektov potrebuje Budapešť projekty na zlepšenie životných podmienok svojich obyvateľov. Dodal, že je potrebné vybudovať viac zelene, pričom do rozhodovania o budúcnosti mesta musia viac zapojiť jeho obyvateľov.



Z vládou presadzovaných projektov vyzdvihol projekt Liget, v ktorom namiesto plánovaných nových budov by radšej dal zväčšiť zelené plochy, čo je podľa slov starostu v súlade s názorom dvoch tretín Budapešťanov. Takisto v otázke štadiónov, ktoré chce vláda stavať, sa magistrát podľa Karácsonya obráti priamo na obyvateľov, aby pri rokovaniach s vládou mohol prezentovať ich postoj.



Minister riadiaci úrad vlády Gergely Gulyás v utorok po rokovaní kabinetu povedal, že vláda podporí projekty rozvoja Budapešti aj počas funkčného obdobia nového opozičného starostu. Podľa jeho slov vláda prijala rozhodnutie, podľa ktorého príslušní ministri preveria dohodu z novembra 2018 o štátnom financovaní rozvoja hlavného mesta, pričom sa kabinet zaviazal aj naďalej realizovať rozvojové projekty. Podmienkou však podľa Gulyása je, že medzi vládou a mestským zastupiteľstvom dôjde v otázkach projektov ku konsenzu.



Karácsony v komunálnych voľbách 13. októbra získal o vyše päť percent viac hlasov než jeho vládou podporovaný predchodca István Tarlós.