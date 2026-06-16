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Oprava Kyjevsko-pečerskej lavry môže trvať približne dva roky
Ruské raketové a dronové útoky v pondelok spôsobili tiež požiar v jednom z najdôležitejších pravoslávnych kláštorov v Kyjeve.
Autor TASR
Kyjev 16. júna (TASR) - Oprava kláštorného komplexu Kyjevsko-pečerská lavra zapísaného v zozname svetového dedičstva UNESCO môže trvať približne dva roky, vyhlásil v utorok jeho generálny riaditeľ Maksym Ostapenko. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Ruské raketové a dronové útoky v pondelok zabili na Ukrajine najmenej 11 ľudí a spôsobili tiež požiar v jednom z najdôležitejších pravoslávnych kláštorov v Kyjeve.
„Podľa odhadov našich expertov, za predpokladu, že všetko pôjde hladko, práce na reštaurácii a renovácii môžu zabrať približne dva roky,“ povedal Ostapenko na tlačovej besede. Škody na kláštore boli podľa neho predbežne vyčíslené na približne 500 miliónov hrivien (9,6 milióna eur).
Ukrajinské úrady pripisujú poškodenie Kyjevsko-pečerskej lavry útoku ruskej armády. Ukrajinská bezpečnostná služba (SBU) medzičasom zverejnila aj fotografie trosiek dronu, ktoré sa našli v areáli kláštorného komplexu.
SBU uviedla, že ide o bezpilotné lietadlo Geran-2, čo je ruská verzia iránskeho dronu typu Šáhid. Počas prehliadky trosiek stroja zistili, že jeho jednotlivé komponenty boli vyrobené na území Ruska - v špeciálnej ekonomickej zóne Alabuga.
Rusko naopak tvrdí, že areál zasiahol projektil systému protivzdušnej obrany Patriot vypálený ukrajinskou armádou. Tieto tvrdenia nebolo možné nezávisle overiť.
Kyjevsko-pečerská lavra bola takmer úplne zničená počas druhej svetovej vojny a jej prestavba bola dokončená len v 90. rokoch minulého storočia.
Ruské raketové a dronové útoky v pondelok zabili na Ukrajine najmenej 11 ľudí a spôsobili tiež požiar v jednom z najdôležitejších pravoslávnych kláštorov v Kyjeve.
„Podľa odhadov našich expertov, za predpokladu, že všetko pôjde hladko, práce na reštaurácii a renovácii môžu zabrať približne dva roky,“ povedal Ostapenko na tlačovej besede. Škody na kláštore boli podľa neho predbežne vyčíslené na približne 500 miliónov hrivien (9,6 milióna eur).
Ukrajinské úrady pripisujú poškodenie Kyjevsko-pečerskej lavry útoku ruskej armády. Ukrajinská bezpečnostná služba (SBU) medzičasom zverejnila aj fotografie trosiek dronu, ktoré sa našli v areáli kláštorného komplexu.
SBU uviedla, že ide o bezpilotné lietadlo Geran-2, čo je ruská verzia iránskeho dronu typu Šáhid. Počas prehliadky trosiek stroja zistili, že jeho jednotlivé komponenty boli vyrobené na území Ruska - v špeciálnej ekonomickej zóne Alabuga.
Rusko naopak tvrdí, že areál zasiahol projektil systému protivzdušnej obrany Patriot vypálený ukrajinskou armádou. Tieto tvrdenia nebolo možné nezávisle overiť.
Kyjevsko-pečerská lavra bola takmer úplne zničená počas druhej svetovej vojny a jej prestavba bola dokončená len v 90. rokoch minulého storočia.