Opravy tornádom zničených domov na Morave môže skomplikovať pandémia

Praha 26. júna (TASR) - Opravy tornádom zničených domov na Morave môžu skomplikovať dôsledky pandémie nového koronavírusu. Tá totiž spôsobila nedostatok stavebných materiálov a surovín. Navyše, chýbajú aj pracovníci v stavebníctve.



"Potrebujeme zabezpečiť stavebný materiál, stavebné firmy a remeselníkov, aby to, čo sa dá opraviť, mohli opravovať a aby bolo čím to opravovať," vyhlásil po štvrtkovej tragédii (24. 6.) juhomoravský hajtman Jan Grolich, ktorého citoval server e15.cz.



Nedostatok stavebných materiálov komplikuje stavbárom a developerom práce už niekoľko mesiacov a rýchle zlepšenie sa neočakáva. "Dlhšie dodacie lehoty stavebných prác už majú negatívny vplyv na dodržiavanie harmonogramu stavieb, čím ich aj predražujú," popísal ešte začiatkom júna pre denník E15 výrobný riaditeľ developerskej firmy JRD Roman Havlíček.



Problémy pritom nie sú iba pri surovinách, ale aj pri dovážaných výrobkoch na vybavenie interiérov. Výrazne sa predĺžili dodacie lehoty napríklad svietidiel z Číny, ako aj dodávky európskych materiálov, ako sú napríklad podlahové krytiny. Pre nedostatok tento rok stavbárom skokovo zdraželi drevo, oceľ, polystyrén, hliníkové konštrukcie či plastové výrobky. To sa následne prelieva do všetkých konštrukcií, dverí, okien, obkladov, rozvodov aj do samotnej hrubej stavby, kde sú potrebné tony betonárskych výstuží.



Drahšie sú aj obklady či dlažby. Príčin je niekoľko: od chýbajúcich základných surovín na výrobu, cez nedostatok pracovníkov až po narušenie štandardného dodávateľsko-odberateľského reťazca, ktorý spôsobila pandémia nového koronavírusu. V jej dôsledku sa vlani do Európy dovážalo výrazne menej stavebného materiálu.



S nedostatkom pracovnej sily v stavebníctve zápasili developeri a stavbári už pred vypuknutím pandémie. Tá situáciu ešte zhoršila, keďže počas niekoľkých lockdownov odišlo z krajiny množstvo zahraničných pracovníkov.



Štvrtkové tornádo na Morave spôsobilo škody za stovky miliónov korún. Vzhľadom na celkovú situáciu, čo sa týka surovín, patrí preto stavebný materiál k jednej z najžiadanejších foriem pomoci pre poškodené obce.