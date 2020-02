Opustenú nákladnú loď vyplavilo na pobrežie Írska

Dublin 17. februára (TASR) - Nákladná loď, ktorú posádka opustila v roku 2018 južne od Bermúd, vyplavilo počas víkendovej víchrice Dennis na západné pobrežie Írska. Správu priniesol v pondelok britský denník The Guardian.



Opustená nákladná loď Alta narazila na útesy blízko rybárskej dediny Ballycotton v okrese Cork v nedeľu počas víchrice Dennis.



Vrak lode na pobreží začal okamžite pútať pozornosť zvedavcov. Mestská rada Corku preto verejnosť požiadala, aby sa k lodi nepribližovali. Írske úrady k lodi v pondelok vyslali vrtuľník. Druhý tím by mal situáciu na lodi posúdiť z pobrežia. Únik ropy podľa úradov nehrozí.



Alta strávila sama na mori viac ako rok. Desaťčlenná posádka ju opustila 2220 kilometrov južne od Bermúd v Atlantickom oceáne po poruche kormidla.



Podľa internetovej stránky gCaptain.com americká pobrežná stráž po evakuácii lode kontaktovala majiteľa, aby zabezpečil jej odvlečenie na pobrežie, ktorý tak aj urobil.



Počas plavby do juhoamerickej Guyany však loď uniesli. Odvtedy o nej neboli známe nijaké informácie až do septembra minulého roku, keď na ňu uprostred Atlantiku narazil hliadkovací ľadoborec britského námorníctva Protector.



Podľa odhadov opustená loď následne preplávala smerom k Afrike, pozdĺž pobreží Portugalsku a Španielsku do Írska.