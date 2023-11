Opustený čln priviedol holandskú políciu k tone kokaínu

Brusel/Amsterdam 20. novembra (TASR) - Holandská polícia zadržala takmer 1000 kg kokaínu, ktorý bol prepravovaný na člne po ústí rieky Westerschelde v provincii Zeeland. Podľa spravodajcu TASR o tom v pondelok informoval informačný portál DutchNews.nl.



Colníci sledovali pohyb menšieho člnu, ktorý sa pristavil pri lodi na mori predtým, ako sa vydal proti prúdu rieky do dediny Rilland, kde posádka plavidlo opustila. Holandská prokuratúra následne informovala, že pri prehliadke okolia opusteného člna objavila balíky kokaínu s celkovou hmotnosťou 980 kg s odhadovanou predajnou hodnotou 73,5 milióna eur.



Čln uviazol v bahnitom teréne a pobrežná stráž hľadala vo vode potenciálne obete, nenašla však žiadne stopy po posádke.



Vyšetrovanie následne prebrala prístavná polícia v spolupráci s pohraničnými silami, colnými úradmi a policajnou morskou hliadkou. Došlo pri tom k objavu kokaínového kontrabandu, ktorý bol následne zničený.



Hlavnou vstupnou bránou kokaínu do Holandska je prístav Rotterdam, kde pašeráci zvyčajne ukrývajú drogy v kontajneroch s ovocím a rôznym spotrebným tovarom. Podľa informácií Europolu najviac drog prúdi do Európy práve cez Rotterdam a tiež cez belgický prístav Antverpy.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)