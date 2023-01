OPWC viní z chemického útoku z roku 2018 na mesto Dúmá Sýriu

Haag 27. januára (TASR) - Existujú rozumné dôvody domnievať sa, že dve bomby obsahujúce chlór zhodilo v roku 2018 na sýrske mesto Dúmá letectvo sýrskej armády. Vyplýva to z vyšetrovacej správy Organizácie pre zákaz chemických zbraní (OPWC), ktorú zverejnili v piatok. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AP a Reuters.



"Prinajmenšom jeden vrtuľník sýrskej elitnej jednotky Tiger zhodil na dve obytné budovy v civilistami obývanej oblasti Dúmy dve žlté bomby obsahujúce toxický plynný chlór, pričom zahynulo 43 menovaných osôb a ovplyvnilo to desiatky ďalších," uvádza sa v zhrnutí vyšetrovacej správy.



Jednotky Tiger sú zložené z elitných sýrskych vojakov a zväčša ich využívajú na útočné operácie, píše Reuters.



"Použitie chemických zbraní v Dúme a kdekoľvek inde je neprijateľné a porušuje medzinárodné právo," uviedol generálny riaditeľ OPCW Fernando Arias. "Svet pozná fakty... Je na medzinárodnom spoločenstve, aby konalo," doplnil.



Vyšetrovací tím zostavili členské štáty OPWC v roku 2018 s cieľom identifikovať páchateľov chemických útokov v Sýrii. Samotná Sýria, ktorá vstúpila do OPWC pre medzinárodný nátlak po tom, čo bolo obviňovaná z iného smrteľného útoku chemickými zbraňami, však neuznáva legitímnosť vyšetrovacieho tímu OPWC a opakovane popiera, že používa chemické zbrane.



Napriek výsledkom vyšetrovania je však ťažké postaviť Sýriu pred spravodlivosť, píše AP. Jej spojencom je totiž Rusko, ktoré v Bezpečnostnej rade OSN blokuje snahy o to, aby bolo možné nariadiť Medzinárodnému trestnému súdu vyšetrovanie Sýrie.



Civilná vojna vypukla v Sýrii už pred vyše desiatimi rokmi. V jej dôsledku zomreli už státisíce ľudí a približne polovica predvojnovej populácie krajiny, ktorú tvorilo asi 23 miliónov ľudí, musela opustiť svoje domovy.