Magyar: Orbán 9. mája nepôjde ani do Moskvy, ani do Kyjeva

Budapešť 6. mája (TASR) - Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán sa v piatok 9. mája nezúčastní na oslavách 80. výročia ukončenia druhej svetovej vojny v Moskve, a nepôjde ani do Kyjeva, kam ukrajinská vláda na ten istý deň pozvala európskych predstaviteľov. Podľa servera index.hu to v utorok oznámil štátny tajomník maďarského ministerstva zahraničných vecí Levente Magyar, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Magyar reagoval na otázku, ktorú adresovala Orbánovi poslankyňa opozičnej strany Demokratická koalícia (DK) Ágnes Vadaiová ešte v apríli.



„Budete 9. mája v Kyjeve alebo Moskve? Ak nie vy, plánujú niektorí členovia vlády cestovať do Kyjeva alebo Moskvy?“ pýtala sa Vadaiová premiéra.



Nezúčastňujeme sa žiadnych podujatí ani na úrovni premiéra, ani na ministerskej úrovni, reagoval štátny tajomník.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)