Orbán a Erdogan: Na Ukrajine treba dosiahnuť mier diplomatickou cestou

Budapešť/Ankara 16. marca (TASR) - Maďarsko je priamym susedom vojnou zmietanej Ukrajiny a Turecko s ňou cez more tiež susedí, preto majú obe krajiny záujem na čo najskoršom spravodlivom mieri. Zaznelo to vo štvrtok v Ankare na dvojstrannom rokovaní predsedu maďarskej vlády Viktora Orbána s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom na pôde mimoriadneho summitu Turkickej rady. Informuje o tom spravodajca TASR s odvolaním sa na agentúru MTI.



Mier je podľa Orbána i Erdogana potrebné dosiahnuť diplomatickou cestou. V každom prípade sa treba vyhnúť vstupu do vojny a jej eskalácii, zhodli sa obaja politici.



Erdogan sa podľa Orbánovho hovorcu Bertalana Havasiho poďakoval za solidaritu a pomoc Maďarska po zemetrasení v Turecku, pričom turecký prezident vyzdvihol hrdinskú prácu maďarských pátracích a záchranných tímov.



Orbán požiadal Erdogana, aby jeho krajina bola aj naďalej spoľahlivým partnerom v tranzite zemného plynu smerujúceho z východu, pretože ten je kľúčovým pre maďarskú energetickú bezpečnosť.



Hlavnou témou summitu Turkickej rady je riešenie situácie po februárovom turecko-sýrskom zemetrasení. Jeho zvolanie inicioval azerbajdžanský prezident Ilham Alijev. Členmi rady sú Azerbajdžan, Kazachstan, Kirgizsko, Turecko a Uzbekistan; Maďarsko má štatút pozorovateľa.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)