Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 6. október 2025Meniny má Natália
< sekcia Zahraničie

Orbán a Magyar si vymenili odkazy o ukrajinských a ruských špiónoch

.
Na archívnej snímke maďarský premiér Viktor Orbán. Foto: TASR/AP

Podľa index.hu aplikáciu strany TISZA vyvinula ukrajinská spoločnosť, hoci sa predtým tvrdilo, že bola vyvinutá v Amerike.

Autor TASR
Budapešť 6. októbra (TASR) - Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán na Facebooku kritizoval svojho najsilnejšieho politického protivníka a predsedu mimoparlamentnej strany TISZA Pétera Magyara. Napísal o ňom, že jeho program organizuje ukrajinský špión. Magyar zareagoval na Facebooku tvrdením, že Orbánov program riadia ruskí špióni, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Je zbytočné očakávať, že niekto, koho program organizuje ukrajinský špión, kto sedí v otvorene proukrajinskej frakcii v Európskom parlamente, ktorého hlavným podporovateľom je ukrajinský prezident a ktorého aplikáciu dokonca vyvíjajú Ukrajinci, bude chrániť záujmy Maďarska,“ reagoval Orbán na tvrdenie servera index.hu. Podľa servera aplikáciu strany TISZA vyvinula ukrajinská spoločnosť, hoci sa predtým tvrdilo, že bola vyvinutá v Amerike.

Je zbytočné očakávať, že niekto, koho program organizujú ruskí špióni, kto sedí v otvorene proruskej frakcii v Európskom parlamente, ktorého hlavným podporovateľom je ruský prezident a dokonca ktorého volebnú kampaň organizujú Rusi, bude obhajovať záujmy Maďarska,“ znela reakcia Magyara.





(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
.

Neprehliadnite

OTESTUJTE SA: Uhádnete slovenský hit podľa jednej vety z textu?

HRABKO: Novela ústavy uspela, lebo tí, čo boli proti, neurobili nič

GLOSUJEME: Nočná mora s krídlami? Áno, je to lietadlo

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Čo si pre nás prichystal október?