Orbán a Magyar si vymenili odkazy o ukrajinských a ruských špiónoch
Podľa index.hu aplikáciu strany TISZA vyvinula ukrajinská spoločnosť, hoci sa predtým tvrdilo, že bola vyvinutá v Amerike.
Autor TASR
Budapešť 6. októbra (TASR) - Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán na Facebooku kritizoval svojho najsilnejšieho politického protivníka a predsedu mimoparlamentnej strany TISZA Pétera Magyara. Napísal o ňom, že jeho program organizuje ukrajinský špión. Magyar zareagoval na Facebooku tvrdením, že Orbánov program riadia ruskí špióni, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
„Je zbytočné očakávať, že niekto, koho program organizuje ukrajinský špión, kto sedí v otvorene proukrajinskej frakcii v Európskom parlamente, ktorého hlavným podporovateľom je ukrajinský prezident a ktorého aplikáciu dokonca vyvíjajú Ukrajinci, bude chrániť záujmy Maďarska,“ reagoval Orbán na tvrdenie servera index.hu. Podľa servera aplikáciu strany TISZA vyvinula ukrajinská spoločnosť, hoci sa predtým tvrdilo, že bola vyvinutá v Amerike.
„Je zbytočné očakávať, že niekto, koho program organizujú ruskí špióni, kto sedí v otvorene proruskej frakcii v Európskom parlamente, ktorého hlavným podporovateľom je ruský prezident a dokonca ktorého volebnú kampaň organizujú Rusi, bude obhajovať záujmy Maďarska,“ znela reakcia Magyara.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
