Orbán a Szijjártó reagovali na návrat maďarského astronauta z ISS

Budapešť 15. júla (TASR) - Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán aj šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó reagovali v utorok na Facebooku na návrat maďarského astronauta Tibora Kapua z Medzinárodnej vesmírnej stanice (ISS) na Zem. Kapsula Dragon spoločnosti SpaceX s posádkou misie Axiom-4 na palube so štyrmi astronautmi pristála približne o 11.30 h SELČ na hladine Tichého oceánu neďaleko San Diega v Kalifornii. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.



„Misia splnená! Tibor Kapu je späť na Zemi! Veľký prameň hrdosti pre Maďarsko!“ napísal Orbán.



„Po 45 rokoch ďalšia úspešná maďarská vesmírna misia. Odvážili sme sa mať veľký sen! Bravo, Tibor Kapu!“ poznamenal Szijjártó.



Denník Magyar Nemzet v tejto súvislosti pripomenul, že Kapu okrem iného vykonal merania vo vesmíre súvisiace s novou metódou lokalizácie a zhotovil aj fotografie búrkovej činnosti na nočnej pologuli Zeme.



Na Zem sa v utorok vrátili astronauti Američanka Peggy Whitsonová, Ind Šubhanšu Šukla, Poliak Slawosz Uznaňski-Wišniewski a Maďar Kapu. Títo traja muži sa stali prvými zástupcami svojich krajín na ISS a druhými astronautmi z Indie, Poľska a Maďarska – predtým občania týchto krajín absolvovali jeden let do vesmíru na sovietskych kozmických lodiach.



Misia Axiom-4 bola pôvodne naplánovaná na dva týždne, ale nakoniec strávili na obežnej dráhe o niekoľko dní viac. Počas pobytu na ISS Whitsonová a jej kolegovia urobili viac ako 60 vedeckých experimentov: okrem iného skúmali rôzne aspekty vplyvu beztiažového stavu na ľudské telo a živé tkanivo a vykonávali aj pozorovania Zeme.