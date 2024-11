Orbán a Zelenskyj hovorili s Trumpom, gratulovali mu Obamovci

I had an excellent call with President @realDonaldTrump and congratulated him on his historic landslide victory—his tremendous campaign made this result possible. I praised his family and team for their great work.



We agreed to maintain close dialogue and advance our… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 6, 2024

Mar-a-Lago calling. Just had my first phone conversation with President @realDonaldTrump since the elections. We have big plans for the future! — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) November 6, 2024

Here's our statement on the results of the 2024 presidential election: pic.twitter.com/lDkNVQDvMn — Barack Obama (@BarackObama) November 6, 2024

Kyjev/Washington 7. novembra (TASR) — Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a maďarský premiér Viktor Orbán v stredu telefonicky hovorili so zvoleným prezidentom USA Donaldom Trumpom. K návratu do Bieleho domu mu blahoželali bývalý americký prezident Barack Obama s manželkou Michelle i čínsky prezident Si Ťin-pching. Informovali o tom agentúry Reuters a DPA.Zelenskyj na platforme X uviedol, že s Trumpom mal. Obaja sa dohodli na pokračovaní vkonštatoval Zelenskyj.S Trumpom po jeho volebnom víťazstve hovoril v stredu aj maďarský premiér Viktor Orbán.uviedol Orbán na platforme X, pričom spomenul Trumpovo sídlo na Floride.K víťazstvu vo voľbách Trumpovi v stredu telefonicky zablahoželal čínsky prezident Si Ťin-pching. Uviedla to televízia CNN s odvolaním sa na informované zdroje. Čínske veľvyslanectvo vo Washingtone odmietlo CNN poskytnúť podrobnosti o obsahu telefonátu.Čínske ministerstvo zahraničných vecí vydalo vyhlásenie, v ktorom uviedlo, že rešpektuje voľbu amerického ľudu a blahoželá Donaldovi Trumpovi k zvoleniu za prezidenta.Bývalý prezident Barack Obama a jeho manželka Michelle vo vyhlásení napísali, že voľby nedopadli tak, ako očakávali, no demokracia je aj o schopnosti priznať si,Obamovci poukázali na to, že turbulencie v posledných rokoch, ako napríklad pandémia a následné zvýšenie cien, sťažili pôsobenie demokratických vlád na celom svete. Minulá noc podľa nich ukázala, že ani Amerika nie je imúnna. Dobrou správou je, že tieto problémy sa dajú vyriešiť — no iba ak sa budeme navzájom počúvať a dodržiavať princípy demokracie.