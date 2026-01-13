Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 13. január 2026
Orbán aj Magyar reagovali na vypísanie parlamentných volieb

Na snímke maďarský premér Viktor Orban. Foto: TASR/MIT

Voľby do maďarského Národného zhromaždenia sa uskutočnia v nedeľu 12. apríla 2026, oznámil Sulyok v utorok na Facebooku.

Autor TASR
Budapešť 13. januára (TASR) - Krátkymi príspevkami na Facebooku reagovali v utorok predseda maďarskej vlády Viktor Orbán aj predseda mimoparlamentnej opozičnej strany TISZA Péter Magyar na to, že prezident Tamás Sulyok vypísal termín parlamentných volieb, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

12. apríla. Isté voľby!“ napísal Orbán.

Je to oficiálne: Maďarsko bude voliť o 89 dní, 12. apríla.“ uviedol Magyar, ktorý dodal: „Zdvihnite vlajky! Hor sa, k víťazstvu!“

Voľby do maďarského Národného zhromaždenia sa uskutočnia v nedeľu 12. apríla 2026, oznámil Sulyok v utorok takisto na Facebooku.

V súlade s ustanoveniami Ústavy a Zákona o volebnom konaní som uznesením k tejto veci stanovil všeobecné voľby poslancov na rok 2026. Voľby sa uskutočnia v nedeľu 12. apríla 2026,“ napísal. Zdôraznil, že jedným zo základných pilierov demokracie je právo na slobodnú voľbu a súčasne povzbudil každého, aby ho využil.

V Maďarsku upravuje voľbu poslancov zákon z roku 2011. Voľby sú jednokolové.





(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
