Orbán: Ak by bol pri moci Trump, vojna na Ukrajine by nevypukla

Budapešť 2. marca (TASR) - Ak by bol v Spojených štátoch prezidentom Donald Trump, vojna na Ukrajine by vôbec nevypukla, vyhlásil pre švajčiarsky týždenník Die Weltwoche predseda maďarskej vlády Viktor Orbán, ktorý dodal, že keby Američania znovuzvolili Trumpa, tak za pár týždňov by zrejme dosiahol mier. Na základe správy servera Telex.hu o tom informuje vo štvrtok spravodajca TASR.



Premiér v rozsiahlom rozhovore okrem iného poznamenal, že Maďarsko ťažia v prvom rade vplyvy sankcií Európskej únie voči Rusku, a že na Ukrajine žijú aj Maďari, ktorí sú povolávaní do armády, pričom stovky z nich umierajú na fronte.



K možnému vývoju vojny Orbán povedal, že nikto ju nemôže vyhrať, no bolo by veľmi nebezpečné, keby Rusko vyšlo z konfliktu ako porazené.



"Voči Ukrajine stojí atómová veľmoc so 140 miliónmi obyvateľov a celá Severoatlantická aliancia čelí Rusom. Preto je to také nebezpečné. Je tu patová situácia, ktorá sa môže ľahko zmeniť na svetovú vojnu," myslí si maďarský ministerský predseda, podľa ktorého však Západ nedokáže toto riziko rozpoznať.