Orbán: Ak by Erdogan nevyhral voľby, pustili by na nás utečencov

Budapešť 2. júna (TASR) - Ak by v tureckých prezidentských voľbách nebol znovuzvolený Recep Tayyip Erdogan, tak by boli utečenci pustení na Európu. V piatok to vyhlásil predseda maďarskej vlády Viktor Orbánv v pravidelnom rozhovore pre verejnoprávny rozhlas Kossuth Rádió. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.



"Je obrovskou úľavou, že Erdogan vyhral. Nielen že som mu fandil, ale som sa aj modlil, aby vyhral voľby," povedal Orbán. Dodal, že by bolo tragédiou, keby nevyhral turecké prezidentské voľby.



"Erdoganov protikandidát vo voľbách bol (americký finančník) György Soros, rovnako ako v Maďarsku. Aj u nás bolo potrebné poraziť Sorosa, nie ľavicu. Ak by Erdogan nevyhral, boli by na nás pustili utečencov, takže Turecko je pre nás kľúčovou krajinou," podčiarkol maďarský premiér.



Maďarsko musí vždy pozorne vnímať najmä Rusko, Nemecko a Turecko, zdôraznil Orbán. Zároveň vyjadril ľútosť nad tým, že maďarsko-nemecké vzťahy sú momentálne najkritickejšie.



Vyhlásil tiež, že Maďarsko nie je vo vojne s Ruskom, a kým bude vládnuť jeho vláda, tak ani nebude, a to "ani morálne".



K uzneseniu Európskeho parlamentu (EP), ktorý vo štvrtok vyjadril vážne obavy nad vývojom v Maďarsku vzhľadom na nadchádzajúce maďarské predsedníctvo v Rade EÚ v druhom polroku 2024, Orbán poznamenal, že sa tým vôbec netreba zaoberať. "EP nemá s rotujúcim predsedníctvom v Únii nič spoločné. Netreba sa tým vôbec zaoberať. Takéto uznesenie mohol schváliť aj parlament Eskimákov," povedal Orbán.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)