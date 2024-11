Orbán: Ak Fidesz v roku 2026 prehrá voľby, Maďarsko príde o všetko

Budapešť 19. novembra (TASR) - Ak maďarská vládna strana Fidesz v roku 2026 prehrá parlamentné voľby, Maďarsko stratí všetko. Príde o ochranu rodiny, ochranu pred migrantmi, ekonomickú neutralitu či ochranu pred vysokými nákladmi domácností. Povedal to v pondelok večer predseda vlády Viktor Orbán, informuje spravodajca TASR v Budapešti s odvolaním sa na server infostart.hu.



Orbán, ktorý je aj predsedom vládnej strany Fidesz, nečakane vystúpil v obci Páty v Peštianskej stolici na občianskom fóre propagujúcom vládnu "národnú konzultáciu". Orbán vyzval občanov na vyplnenie dotazníka. "Prvým krokom k víťazstvu vo voľbách v roku 2026 sú národné konzultácie," podčiarkol.



Podľa jeho vyjadrenia pravicová komunita sa musí zobudiť, pretože krajina môže prípadnou prehrou Fideszu vo voľbách mnoho stratiť. Pripomenul, že jeho kabinet v uplynulých troch rokoch zvádza obrovský boj, aby Maďarsko nebolo vtiahnuté do vojny, pričom vláda musí pracovať na tom, aby eliminovala ekonomické dôsledky vojny.



Orbán zdôraznil, že nastal čas, aby Maďarsko prijalo filozofiu ekonomickej neutrality vo svojej hospodárskej politike, ktorej najdôležitejším kritériom je národohospodársky záujem.



"Pre Maďarsko je otázka toho, či je politický charakter ekonomického vzťahu východný alebo západný, druhoradá. Maďarsko sa nemôže pozerať len jedným alebo druhým smerom, musí obchodovať a spolupracovať s každým na svete, od koho možno dúfať, že z toho bude mať prospech," spresnil.



Vláda 28. októbra začala distribuovať dotazník, v ktorom sa občanov pýta na ich názor na ekonomickú neutralitu, trináste mesačné dôchodky, podporu bývania a internátov pre mladých, ale aj na otázky migrácie a suverenity. Dotazník pozostáva z 11 otázok, na ktoré bude možné odpovedať aj online od pondelka až do 20. decembra.



Národnú konzultáciu vo forme dotazníkov zasielaných občanom zaviedla druhá Orbánova vláda v roku 2010. Maďari mali odvtedy možnosť vyjadriť sa touto formou u dôchodkom, ústave, sociálnej sfére i minimálnej mzde. V dotazníku "Zastavme Brusel!" reagovali aj na terorizmus, migráciu, prisťahovaleckú politiku či Európsku úniu, koronavírusovú pandémiu alebo sankcie EÚ voči Rusku. Vlani v 13. národnej konzultácii sa zasa občanov opýtali na ochranu suverenity Maďarska.