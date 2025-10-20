< sekcia Zahraničie
Orbán: Ak sa skončí vojna na Ukrajine, bude aj chlieb lacnejší
Prípravu mierovej schôdzky v Budapešti oznámil Trump po skončení telefonátu s Putinom minulý štvrtok (16. 10.).
Autor TASR
Budapešť 20. októbra (TASR) - Záujmom Maďarska je, aby budapeštiansky summit amerického prezidenta Donalda Trumpa s ruským prezidentom Vladimirom Putinom v otázke ukončenia vojny na Ukrajine bol úspešný. Uviedol to v pondelok predseda maďarskej vlády Viktor Orbán v príspevku na Facebooku, v ktorom vysvetlil, ako ovplyvní koniec vojny aj cenu chleba, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
„Je pekné, že sa Trump a Putin stretnú v Budapešti, ale ako potom zlacnie chlieb?“ položil Orbán otázku a dodal, že v prvých troch rokoch rusko-ukrajinskej vojny stratilo Maďarsko miliardy forintov. Premiér spresnil, že v uplynulých troch rokoch narástli ceny energií, prudko stúpla aj inflácia, Maďarsko tratilo peniaze aj vplyvom sankcií, pretože tie obmedzili obchodovanie, vzrástli úrokové sadzby štátnych dlhopisov a predražilo sa aj celkové financovanie krajiny.
„Ak sa podarí ukončiť vojnu, toto všetko sa skončí. Maďarská ekonomika si konečne môže vydýchnuť a my sa môžeme vrátiť k predvojnovému rastu. Každý bude zarábať viac a dokonca aj chlieb bude lacnejší,“ dodal Orbán, podľa ktorého Maďarsko má preto zásadný existenčný záujem na úspechu mierového summitu v Budapešti. „Urobme všetko, čo je v našich silách, aby sa tak stalo!“ uzavrel svoj príspevok ministerský predseda.
