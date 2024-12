Orbán: Aktuálne prebieha reorganizácia frontovej línie na Ukrajine

Budapešť/Brusel 20. decembra (TASR) - Na Ukrajine v súčasnosti prebieha reorganizácia frontovej línie v prospech Rusov a v neprospech Ukrajincov. Vyhlásil to v Bruseli predseda maďarskej vlády Viktor Orbán v pravidelnom piatkovom rozhovore pre verejnoprávny rozhlas Kossuth Rádió, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Premiér vyjadril presvedčenie, že ruského prezidenta Vladimira Putina sa mu podarilo primäť k tomu, aby zvážil otázku vianočného prímeria, pričom však Ukrajinci reagovali inštinktívne, keď tento návrh odmietli. "Keby si to premysleli, bolo by to aj v ich prospech," dodal.



V súvislosti s konfliktom na Ukrajine Orbán označil za dôležitý moment nadchádzajúcu januárovú inauguráciu amerického prezidenta Donalda Trumpa, o ktorom povedal, že od neho mnoho očakáva. "Európa nemôže vyriešiť tento konflikt sama. Bez spolupráce medzi Európou a USA možno len ťažko zaručiť mier a bezpečnosť Európy," podčiarkol maďarský ministerský predseda.