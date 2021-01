Orbán avizoval ďalšie predĺženie núdzového stavu po 8. februári

Budapešť 22. januára (TASR) - Maďarská vláda po 8. februári predĺži núdzový stav, avizoval v piatok v súvislosti s vývojom pandémie koronavírusu premiér Viktor Orbán. Uviedol to v pravidelnom rozhovore pre verejnoprávnu rozhlasovú stanicu.



"Vláda vyhlási v rámci svojej kompetencie núdzový stav po 8. februári na dva týždne, potom požiadame parlament o jeho predĺženie," spresnil premiér.



Kabinet na základe rozhodnutia parlamentu vydal vlani 18. novembra nariadenie o predĺžení stavu mimoriadnej epidemiologickej situácie do 8. februára.



Poslanci parlamentu 11. novembra 2020 schválili predĺženie mimoriadnej situácie vyhlásenej vládou v súvislosti s koronavírusovou pandémiou o 90 dní.



Sprísnené opatrenia - vrátane zákazu nočného vychádzania, zákazu zhromažďovania, povinnosti nosenia rúšok či parkovania zdarma v mestách v rámci stimulovania ľudí používať v čase pandémie individuálnu dopravu - platia do 1. februára.



V Maďarsku doteraz potvrdili 356.973 prípadov nákazy a 11.811 úmrtí. Proti vírusu SARS-CoV-2 doposiaľ zaočkovali 138.983 osôb, 5815 ľudí dostalo už aj druhú dávku vakcíny. V stredu prevzalo Maďarsko zásielku očkovacej látky pre 36.000 ľudí.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)