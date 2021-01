Reakcie zahraničných politikov na inauguráciu prezidenta USA

Budapešť 20. januára (TASR) - Uplynulé štyri roky potvrdili, že priateľská a vzájomne výhodná spolupráca Spojených štátov a Maďarska v sebe skrýva v mnohých oblastiach veľké možnosti. Napísal to v stredu predseda maďarskej vlády Viktor Orbán v liste novému prezidentovi USA Joeovi Bidenovi pri príležitosti jeho inaugurácie.



Orbán s radosťou konštatoval, že uvedené predchádzajúce obdobie otvorilo nové horizonty v dvojstranných vzťahoch v oblastiach bezpečnosti, energetickej politiky, ako aj ekonomiky.



Premiér ubezpečil Bidena, že maďarská vláda je aj naďalej odhodlaná v plnej miere posilňovať maďarsko-americké vzťahy na základe vzájomnej úcty a dobrej vôle. Vyzdvihol spojenectvo svojej krajiny s USA v rámci NATO, spoločné snahy v boji proti terorizmu, ale aj zabezpečenie alternatívnych zdrojov energie pre región strednej Európy.



Orbán zaželal novému americkému prezidentovi úspech a dobré zdravie k plneniu jeho zodpovedných úloh.





Bidenovi blahoželali britský a írsky premiér, tešia sa na spoluprácu





Britský premiér Boris Johnson v stredu zablahoželal novému prezidentovi USA Joeovi Bidenovi a viceprezidentke Kamale Harrisovej k slávnostnému uvedeniu do úradu.



Harrisovej inauguráciu označil Johnson v tvíte za historickú, informovala tlačová agentúra DPA.



"Vedenie Ameriky je životne dôležité v záležitostiach, na ktorých záleží nám všetkým - od klimatických zmien až po ochorenie COVID-19. A ja sa teším sa spoluprácu s prezidentom Bidenom," napísal Johnson.



Joe Biden bude "naozajstným priateľom Írska", uviedol v stredu írsky premiér Micheál Martin a vyzdvihol korene amerického prezidenta siahajúce do tejto európskej krajiny.



"Dnes sa stal 46. prezidentom USA naozajstný priateľ Írska Joe Biden," napísal Martin na Twitteri.



"Je to historický deň a deň nádeje. Teším sa na vytváranie ešte bližších vzťahov medzi našimi dvoma skvelými národmi," citovala ho agentúra AFP.