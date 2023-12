Orbán blahoželal svojmu spojencovi Vučičovi k víťazstvu vo voľbách

Budapešť 18. decembra (TASR) - Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán zablahoželal srbskému prezidentovi Aleksandarovi Vučičovi k víťazstvu jeho strany v nedeľňajších parlamentných voľbách. Upozornilo na to v pondelok internetové vydanie denníka Népszava, podľa ktorého Orbán svojmu spojencovi zagratuloval už počas noci na platforme X, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



"Srbsko sa nezastaví! Blahoželám prezidentovi Aleksandarovi Vučičovi a členom jeho strany k drvivému volebnému víťazstvu," napísal Orbán.



Srbská pokroková strana (SNS) prezidenta Vučiča sa stala jasným víťazom predčasných parlamentných volieb v Srbsku. Podľa predbežných výsledkov spolu so svojimi spojencami získala 46,4 percenta hlasov. V 250-člennom zákonodarnom zbore si spoločne so Srbskou radikálnou stranou (SRS) a Socialistickou stranou Srbska (SPS) zabezpečí absolútnu väčšinu približne 127 kresiel.



Opozičné strany a ľudskoprávne organizácie Vučiča a SNS obviňujú z volebnej korupcie, obmedzovania slobody médií, násilia voči oponentom či väzieb na organizovaný zločin. Vučič so svojimi spojencami tieto obvinenia odmieta.