Orbán: Briti uzavreli s USA lepšiu colnú dohodu než Brusel

Budapešť 1. augusta (TASR) - Briti, ktorí vystúpili z Európskej únie, uzavreli so Spojenými štátmi lepšiu colnú dohodu než Brusel. V pravidelnom piatkovom rozhovore pre verejnoprávny rozhlas Kossuth Rádió to povedal predseda maďarskej vlády Viktor Orbán, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



„EÚ uzavrela s USA zlú dohodu. Únia urobila chybu vtedy, keď nebrala (amerického prezidenta) Donalda Trumpa vážne, vysmievali sa mu a teraz plní to, čo predtým avizoval,“ dodal Orbán.



Podľa jeho slov predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová uzavrela dohody, na ktoré nebola oprávnená. V otázke colnej dohody EÚ prehrala, povedal Orbán s poznámkou, že všetko, čo sa v tejto dohode pokaziť dalo, vedenie EÚ aj pokazilo.



„Lídri EÚ sú slabí, smiešni a nemajú žiadnu moc, pokiaľ ide o rokovania. Tajná dohoda o dodávkach zbraní na Ukrajinu je tiež mimo kompetencie predsedu Komisie. Ak tomu správne rozumiem, ide o to, že Američania dajú Ukrajincom zbrane takým spôsobom, že my Európania za ne zaplatíme. Toto je hrozná ekonomická dohoda, je to ekonomický vlastný gól,“ podotkol ďalej premiér, podľa ktorého colnou dohodou medzi EÚ a USA nastal oveľa väčší problém, než Európania myslia.



Clá na produkty z Maďarska do USA sa zvýšia na 1,5 miliardy dolárov, čo podľa Orbána bude záťažou pre maďarské spoločnosti, preto sa domnieva, že s nimi treba okamžite hovoriť a vypracovať akčné plány. „Tým boli poverení minister hospodárstva Márton Nagy a minister zahraničných vecí Péter Szijjártó a pripravuje sa aj akčný plán na ochranu pracovných miest a ochranu priemyslu,“ uzavrel maďarský premiér.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)