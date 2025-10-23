< sekcia Zahraničie
Orbán: Brusel dnes nie je pomocou, ale hrozbou
Jeho prejav pri príležitosti štátneho sviatku výročia vypuknutia revolúcie v roku 1956 pred stotisícovým davom na Kossuthovom námestí vysielali naživo viaceré médiá.
Autor TASR
Budapešť 23. októbra (TASR) - Brusel dnes nie je pomocou, ale hrozbou. Brusel a jeho predstavitelia prinášajú Maďarsku namiesto rozvoja vojnu, vyhlásil vo štvrtok v Budapešti predseda maďarskej vlády Viktor Orbán. Jeho prejav pri príležitosti štátneho sviatku výročia vypuknutia revolúcie v roku 1956 pred stotisícovým davom na Kossuthovom námestí vysielali naživo viaceré médiá, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
V nasledujúcich piatich mesiacoch pred parlamentnými voľbami 2026 bude podľa premiéra potrebné hovoriť s „oklamanými dušami“. „Nehovorím o ich vodcoch, oni tam (v Bruseli) majú svojich nadriadených. Ale sú takí, ktorí veria, že stoja za dobrou vecou. Musíme im povedať, že Brusel dnes nie je pomocou, ale hrozbou. Brusel a jeho agenti neprinášajú Maďarsku rozvoj, ale vojnu. Či už o tom vedia alebo nie, tí, ktorí žiadajú zmenu vlády, podporujú vojnu,“ zdôraznil. Podľa neho by zmena vlády ohrozila daňový systém, nízke ceny energií domácností a politiku podpory rodín.
Orbán kritizoval Európsku úniu za to, že „sa rozhodla vstúpiť do vojny“. Keby Brusel nebránil mierovej misii amerického prezidenta Donalda Trumpa, na Ukrajine by už bol mier a keby bol Trump v danom čase americkým prezidentom, vojna by ani nevypukla, dodal.
Maďarský premiér opakovane odmietol prijatie Ukrajiny do EÚ a povedal, že záujmom Maďarska nie je byť v spojenectve s Kyjevom či už v rámci Únie alebo NATO.
Ústredné oslavy štátneho sviatku 69. výročia revolúcie a boja za nezávislosť v roku 1956 sa začali ráno na Kossuthovom námestí vztýčením štátnej vlajky s vojenskou poctou.
Revolučné udalosti v Maďarsku sa začali 23. októbra 1956. K pokojnému protestu študentov, ktorí požadovali väčšie politické slobody, sa postupne pridala inteligencia, robotníci i roľníci, ktorí žiadali slobodu po rokoch stalinistického útlaku.
Demonštrácie prerástli do ozbrojeného odporu proti sovietskym vojakom, ktorí mali potlačiť revolúciu. Po dvoch týždňoch ju krvavo potlačila sovietska Červená armáda - zahynulo takmer 3000 osôb, 12.000 ďalších utrpelo zranenia a približne 200.000 ľudí utieklo na Západ.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
V nasledujúcich piatich mesiacoch pred parlamentnými voľbami 2026 bude podľa premiéra potrebné hovoriť s „oklamanými dušami“. „Nehovorím o ich vodcoch, oni tam (v Bruseli) majú svojich nadriadených. Ale sú takí, ktorí veria, že stoja za dobrou vecou. Musíme im povedať, že Brusel dnes nie je pomocou, ale hrozbou. Brusel a jeho agenti neprinášajú Maďarsku rozvoj, ale vojnu. Či už o tom vedia alebo nie, tí, ktorí žiadajú zmenu vlády, podporujú vojnu,“ zdôraznil. Podľa neho by zmena vlády ohrozila daňový systém, nízke ceny energií domácností a politiku podpory rodín.
Orbán kritizoval Európsku úniu za to, že „sa rozhodla vstúpiť do vojny“. Keby Brusel nebránil mierovej misii amerického prezidenta Donalda Trumpa, na Ukrajine by už bol mier a keby bol Trump v danom čase americkým prezidentom, vojna by ani nevypukla, dodal.
Maďarský premiér opakovane odmietol prijatie Ukrajiny do EÚ a povedal, že záujmom Maďarska nie je byť v spojenectve s Kyjevom či už v rámci Únie alebo NATO.
Ústredné oslavy štátneho sviatku 69. výročia revolúcie a boja za nezávislosť v roku 1956 sa začali ráno na Kossuthovom námestí vztýčením štátnej vlajky s vojenskou poctou.
Revolučné udalosti v Maďarsku sa začali 23. októbra 1956. K pokojnému protestu študentov, ktorí požadovali väčšie politické slobody, sa postupne pridala inteligencia, robotníci i roľníci, ktorí žiadali slobodu po rokoch stalinistického útlaku.
Demonštrácie prerástli do ozbrojeného odporu proti sovietskym vojakom, ktorí mali potlačiť revolúciu. Po dvoch týždňoch ju krvavo potlačila sovietska Červená armáda - zahynulo takmer 3000 osôb, 12.000 ďalších utrpelo zranenia a približne 200.000 ľudí utieklo na Západ.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)