< sekcia Zahraničie
Orbán: Brusel sa pripravuje na vojnu s Ruskom v roku 2030
Orbán pripomenul, že zakladajúca zmluva EÚ uvádza, že v prípade ozbrojeného útoku na územie jedného z členských štátov sú ostatné členské štáty povinné poskytnúť tomuto štátu všetku dostupnú pomoc.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Budapešť 8. decembra (TASR) - Brusel sa pripravuje na vojnu s Ruskom a už existuje aj cieľový dátum vstupu do vojny - rok 2030. Uviedol to v pondelok predseda maďarskej vlády Viktor Orbán na Facebooku s poznámkou: „nad Európou sa zhromažďujú temné mračná“. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.
Deklarovaným cieľom programu zbrojenia, ktorý spustil Brusel, je podľa maďarského premiéra, aby bola Európska únia pripravená na vojnu do roku 2030. Rok 2030 je zároveň cieľovým dátumom pre zrýchlený proces členstva Ukrajiny v EÚ, dodal.
Orbán pripomenul, že zakladajúca zmluva EÚ uvádza, že v prípade ozbrojeného útoku na územie jedného z členských štátov sú ostatné členské štáty povinné poskytnúť tomuto štátu všetku dostupnú pomoc. Prijatie Ukrajiny, ktorá je vo vojnovom stave, do EÚ by preto viedlo k okamžitému vstupu do vojny.
Maďarské parlamentné voľby v roku 2026 by mohli byť poslednými maďarskými voľbami, v ktorých sa bude môcť rozhodovať o otázke vojny a mieru. „V prípade prisťahovalectva sme už zistili, že existujú rozhodnutia, ktoré sa neskôr nedajú korigovať. Keby sme v roku 2015 nepostavili plot (hraničné zábrany), už by tu boli migranti. Ak sa v roku 2026 rozhodneme nesprávne, v ďalších voľbách v roku 2030 to už nedokážeme korigovať,“ varoval predseda maďarskej vlády. Podčiarkol, že ide o veľa, a že kto chce mier, ten sa pridá k vládnej strane Fidesz.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
Deklarovaným cieľom programu zbrojenia, ktorý spustil Brusel, je podľa maďarského premiéra, aby bola Európska únia pripravená na vojnu do roku 2030. Rok 2030 je zároveň cieľovým dátumom pre zrýchlený proces členstva Ukrajiny v EÚ, dodal.
Orbán pripomenul, že zakladajúca zmluva EÚ uvádza, že v prípade ozbrojeného útoku na územie jedného z členských štátov sú ostatné členské štáty povinné poskytnúť tomuto štátu všetku dostupnú pomoc. Prijatie Ukrajiny, ktorá je vo vojnovom stave, do EÚ by preto viedlo k okamžitému vstupu do vojny.
Maďarské parlamentné voľby v roku 2026 by mohli byť poslednými maďarskými voľbami, v ktorých sa bude môcť rozhodovať o otázke vojny a mieru. „V prípade prisťahovalectva sme už zistili, že existujú rozhodnutia, ktoré sa neskôr nedajú korigovať. Keby sme v roku 2015 nepostavili plot (hraničné zábrany), už by tu boli migranti. Ak sa v roku 2026 rozhodneme nesprávne, v ďalších voľbách v roku 2030 to už nedokážeme korigovať,“ varoval predseda maďarskej vlády. Podčiarkol, že ide o veľa, a že kto chce mier, ten sa pridá k vládnej strane Fidesz.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)