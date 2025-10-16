< sekcia Zahraničie
Orbán bude po voľbách konsolidovať, TISZA by nemusela, tvrdí expert
Autor TASR
Budapešť 16. októbra (TASR) - Ak zostane Fidesz pri moci aj po voľbách v roku 2026, v Maďarsku možno očakávať vážne úsporné opatrenia. V prípade, že nastúpi vláda strany TISZA, tá nebude musieť ísť nevyhnutne cestou reštrikcií. Podľa servera index.hu to vyplýva z prejavu bývalého guvernéra Maďarskej národnej banky (MNB) Györgya Surányiho na konferencii Forbes Money Summit. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.
Surányi povedal, že ak po parlamentných voľbách 2026 zostane pri moci Fidesz, bude potrebné rátať s vážnymi reštrikciami. Podotkol však, že vláda premiéra Viktora Orbána v uplynulom roku presadzovala oveľa disciplinovanejšiu rozpočtovú politiku, čo už uznal aj Brusel.
Exguvernér pripomenul, že podobný scenár sa odohral aj v roku 2022, keď vláda po parlamentných voľbách zvýšila bankové dane, špeciálnu daň z maloobchodu a ďalšie záťaže, pričom sa snažila vyhýbať termínu „úsporné opatrenia“. Surányi sa domnieva, že podobná situácia by mohla nastať aj v nasledujúcom volebnom období, ak sa neuskutočnia štrukturálne zmeny vo verejných financiách.
Zároveň by sa podľa bývalého guvernéra MNB potenciálna vláda strany TISZA Pétera Magyara nemusela nevyhnutne vydať cestou úsporných opatrení. Existuje totiž priestor na manévrovanie na strane výdavkov rozpočtu, a to vo forme škrtov zbytočných štátnych výdavkoch. Ako príklad uviedol Surányi stovky miliárd forintov vynaložených na propagandu, štátne médiá a štátne firemné siete, pričom uvoľnenie fondov EÚ by otvorilo možnosť vážnych krokov na zlepšenie bilancie štátneho rozpočtu.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)