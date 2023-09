Orbán bude rokovať s lídrami Srbska a Spojených arabských emirátov

Budapešť 29. septembra (TASR) — Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán v piatok odcestoval do Belehradu, kde sa zúčastní na trojstrannom rokovaní s lídrami Srbska a Spojených arabských emirátov (SAE). Pre agentúru MTI to uviedol Orbánov hovorca Bertalan Havasi, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Orbán so srbským prezidentom Aleksandarom Vučičom a korunným princom Chálidom Zájidom Ál Nahjánom budú hovoriť o ekonomických a energetických otázkach.



Maďarský premiér a Vučič budú rokovať aj bilaterálne, spresnil Havasi.







(spravodajca TASR Ladislav Vallach)