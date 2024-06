Orbán by mohol za istých podmienok podporiť Rutteho na post šéfa NATO

Budapešť 6. júna (TASR) - Maďarský premiér Viktor Orbán uviedol, že by mohol podporiť odchádzajúceho holandského premiéra Marka Rutteho na post generálneho tajomníka Severoatlantickej aliancie, ak splní určité podmienky. TASR o tom informuje podľa štvrtkovej správy agentúry DPA.



Jednou z podmienok je Rutteho ospravedlnenie sa za urážlivé poznámky na adresu Maďarska, uviedol Orbán v rozhovore pre maďarský spravodajský portál Mandine, ktorý bol zverejnený v noci na štvrtok.



Maďarský premiér okrem toho chce, aby Rutte súhlasil, že Maďarsko sa nebude musieť zúčastniť na nijakej vojenskej misii NATO na Ukrajine zameranej proti Rusku. DPA však upozorňuje, že v súčasnosti nikto takúto operáciu NATO neplánuje, ani sa na ňu nepripravuje. Členské krajiny NATO môžu viesť vlastné iniciatívy, no ostatní členovia v takom prípade nie sú povinní sa k nim pripojiť.



Mandát súčasného generálneho tajomníka NATO Jensa Stoltenberga vyprší v októbri. Jeho nástupcu musí jednohlasne zvoliť všetkých 32 členov Aliancie. Okrem Maďarska nemá Rutte ani podporu Rumunska.



Bukurešť má vlastného kandidáta na tento post, a to súčasného prezidenta Klausa Iohannisa, ktorému sa na jeseň končí mandát a za prezidenta kandidovať opäť nemôže.



"Podporujeme Rumunsko," povedal Orbán. Jeho slová o podmienkach pre Rutteho sa pritom podľa DPA pravdepodobne vzťahujú len na situáciu, keby Iohannis stiahol svoju kandidatúru.



Maďarsko je členom NATO od roku 1999. Za vlády Viktora Orbána, ktorý je pri moci bez prestávky od roku 2010, však zaujíma Maďarsko stále priateľskejší postoj voči Rusku, konštatuje DPA.