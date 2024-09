Orbán: Čad je partnerom Maďarska v boji proti ilegálnej migrácii

Budapešť 9. septembra (TASR) - Maďarsko a Čad uzatvárajú dohody o vzájomnej spolupráci. Uviedol to na Facebooku v pondelok predseda maďarskej vlády Viktor Orbán po tom, čo s vojenskými poctami prijal prezidenta Čadu Mahamata Idrissa Débyho Itnu, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



"Región Sahel, vrátane Čadu, je naším kľúčovým partnerom v boji proti nelegálnej migrácii. Preto sme sa dnes s prezidentom Čadu dohodli na implementácii komplexného balíka spolupráce," spresnil Orbán.



Prezident Čadu pricestoval v sobotu na dvojdňovú oficiálnu návštevu Maďarska.



Vzťahy medzi Maďarskom a Čadom sa v uplynulom roku začali rýchlo prehlbovať. Budapešť otvorila v čadskom hlavnom meste N'Djamena humanitárne a rozvojové centrum aj svoju diplomatickú misiu. Obe krajiny tiež uzavreli dohody o spolupráci v oblasti poľnohospodárstva a vzdelávania.



Na jeseň minulého roka avizovala maďarská vláda zámer vyslať nezávislú vojenskú misiu s 200 vojakmi do Čadu, aby tam cvičili miestne jednotky a pomáhali im v boji proti terorizmu. Národné zhromaždenie vyslanie vojakov schválilo 6. novembra 2023. Čad sa nachádza v regióne Sahel na južnom okraji Sahary, kde pravidelne útočia džihádisti. Maďarská vojenská misia má trvať do 31. decembra 2025.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)