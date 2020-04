Orbán: Nie je čas diskutovať, čo si v EPP domýšľajú o mojich snahách

Budapešť 3. apríla (TASR) - Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán poslal list generálnemu tajomníkovi Európskej ľudovej strany (EPP) Antoniovi Lópezovi-Istúrizovi, v ktorom uviedol, že až po ukončení stavu epidemiologickej núdze bude ochotný diskutovať o tom, čo si iní domýšľajú o jeho snahách.



Podľa internetového vydania týždenníka Heti Világgazdaság (HVG) premiér tak reagoval na skutočnosť, že lídri 13 členských strán EPP, vrátane slovenskej mimoparlamentnej strany SPOLU-OD, vyjadrili vo štvrtok podporu predsedovi EPP Donaldovi Tuskovi a žiadajú definitívne vylúčenie maďarskej vládnej strany Fidesz z radov najväčšej európskej politickej rodiny.



Orbánov list zverejnila na Twitteri podpredsedníčka vládnej strany Fidesz a štátna tajomníčka rezortu ľudských zdrojov zodpovedná za rodinu a mládež Katalin Nováková.



"Svet sa postavil na hlavu, preto predsedovia vlád a strán sa sústreďujú na to, aby v záujme ochrany obyvateľstva urobili účinné a rýchle kroky. Nedokážem si predstaviť, že ktokoľvek z nás by mal čas fantazírovať o tom, aké snahy majú iné krajiny. To je v týchto dňoch drahý luxus," napísal Orbán, ktorý zdôraznil, že on na to čas nemá.



Maďarský ministerský predseda podčiarkol, že diskutovať bude ochotný až po ukončení pandémie, čo odporučil aj iným.



List s výzvou na vylúčenie Fideszu iniciovala švédska Umiernená strana a podpísali ho predstavitelia konzervatívnych politických strán z 11 európskych krajín. Nespokojní lídri pravicových strán pochádzajú z Belgicka, Českej republiky, Dánska, Fínska, Grécka, Holandska, Litvy, Luxemburska, Nórska, Slovenska a Švédska.



Ide o reakciu na návrh zákona z dielne Fideszu, ktorý bol v maďarskom parlamente schválený 30. marca s odkazom na opatrenia prijímané pre pandémiu nákazy COVID-19. Signatári z 13 členských strán EPP upozornili, že zákon umožňuje maďarskej vláde bez obmedzenia predlžovať výnimočný stav v krajine a premiérovi Viktorovi Orbánovi dáva právomoc vládnuť pomocou dekrétov.



Autori spoločnej výzvy to považujú za zneužívanie situácie, porušenie základných pravidiel liberálnej demokracie, európskych hodnôt a porušenie princípu právneho štátu. Žiadajú využitie článku 9 stanov Európskej ľudovej strany na vylúčenie Fideszu z jej radov. Fidesz má momentálne zmrazené členstvo.



