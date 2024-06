Orbán chce, aby témou maďarského predsedníctva v EÚ bola migrácia

Budapešť 23. júna (TASR) - Maďarský premiér Viktor Orbán pre nemecké médiá uviedol, že chce z migrácie urobiť ústrednú tému maďarského predsedníctva v Európskej únii. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Predseda vlády Maďarska v komentári zverejnenom v nedeľu pre noviny mediálnej skupiny Funke uviedol, že víta postoj nemeckého kancelára Olafa Scholza, ktorý zvažuje možnosti presunutia azylových konaní do krajín mimo Európskej únie. Orbán uviedol, že Maďarsko už uplatňuje politiku, v rámci ktorej sa žiadosti o azyl posudzujú v tretích krajinách predtým, než sa žiadateľom schváli vstup.



V polovici júna Súdny dvor Európskej únie (SDEÚ) nariadil Maďarsku zaplatiť pokutu vo výške 200 miliónov eur a k tomu ďalší jeden milión eur za každý deň omeškania. Rozhodnutie bolo reakciou na rozsudok z decembra 2020, kedy súd rozhodol, že Budapešť nedodržala pravidlá Únie, najmä pokiaľ ide o konania týkajúce sa poskytovania medzinárodnej ochrany a návratu neoprávnene sa zdržiavajúcich štátnych príslušníkov tretích krajín.



Predsedníctvo v EÚ rotuje každých šesť mesiacov a 1. júla preberie túto pozíciu od Belgicka práve Maďarsko. Ide prevažne o byrokratickú funkciu a zahŕňa napríklad stanovenie programu zasadnutí, usmerňovanie politických diskusií k prijatiu rozhodnutia či hľadanie kompromisu medzi členskými štátmi, keď chýba jasný konsenzus.



Maďarsko prisľúbilo, že bude zastávať pozíciu spravodlivého mediátora, no krajina má napäté vzťahy s inštitúciami EÚ, a to najmä v otázkach právneho štátu a korupcie.