Orbán chce presadiť uzavretie paktu konkurencieschopnosti Únie

Budapešť 25. septembra (TASR) - Postaviť konkurencieschopnosť do centra aktuálneho maďarského predsedníctva v Rade Európskej únie bol dobrý nápad a európskych lídrov treba presvedčiť, aby uzavreli pakt o konkurencieschopnosti. Podľa servera nepszava.hu to vyhlásil v stredu predseda maďarskej vlády Viktor Orbán, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Na podujatí "Európska konkurencieschopnosť, ekonomická neutralita Maďarska", ktoré sa konalo na pôde budapeštianskej Národnej univerzity verejných služieb (NKE), premiér povedal, že problémom je, že v Bruseli sú "detinskí" ministri a komisári, ktorí odmietajú prísť do Budapešti.



Európska komisia (EK) totiž začiatkom júla oznámila, že ju na neformálnych zasadnutiach ministrov v Maďarsku budú zastupovať len vyšší úradníci, a nie eurokomisári. Išlo o reakciu na predchádzajúce návštevy Orbána v Moskve a Pekingu.



Orbán ďalej podotkol, že v Bruseli je neslušné hovoriť o problémoch a že otázka recesie je "priam tabu". Obšírne citoval zo správy bývalého šéfa Európskej centrálnej banky (ECB) Maria Draghiho, ktorý 9. septembra v Bruseli predstavil správu o konkurencieschopnosti Európy.



K Draghiho správe poznamenal, že konkurencieschopnosť EÚ sa zhoršuje rýchlosťou, ktorú maďarská ekonomika jednoducho nemôže vydržať, na čo treba reagovať. Západ na zmenu svetových ekonomických podmienok zareagoval vytváraním blokov, ktoré je v Orbánovom ponímaní akýmsi návratom k logike studenej vojny. "V Bruseli a vo Washingtone sa snažia oživiť 20. storočie," podčiarkol premiér.



V EÚ existujú podľa jeho slov na jednej strane zástancovia transatlantickej línie a na druhej tí, ktorí presadzujú strategickú autonómiu, kde si kontinent formuje svoj vlastný vzťah so všetkými ostatnými hráčmi svetovej ekonomiky podľa vlastných záujmov.



Orbán vyjadril poľutovanie nad tým, že myšlienka strategickej autonómie prišla od lídrov, ktorí si ako jej súčasť predstavujú federálnu Európu, tá však podľa neho nemá perspektívu. "Federálna Európa stroskotá na migrácii, blahobyte a na spoločných pôžičkách. Ak chce EÚ strategickú autonómiu, nemôže byť vytvorená na federálnom, ale iba na národnom základe," zdôraznil predseda maďarskej vlády.