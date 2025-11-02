Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 2. november 2025
< sekcia Zahraničie

Orbán: Egypt je spojencom v boji proti nelegálnej migrácii

.
Na snímke maďarský premiér Viktor Orbán. Foto: TASR - Martin Baumann

Orbán avizoval, že sa so Sísím stretne na budúci rok v Budapešti.

Autor TASR
Budapešť 2. novembra (TASR) - Egypt je kľúčovým spojencom Maďarska v boji proti nelegálnej migrácii, vyhlásil predseda maďarskej vlády Viktor Orbán v nedeľu v Káhire po rokovaní s egyptským prezidentom Abdalom Fattáhom Sísím. S odvolaním sa na server hirado.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Jeho stabilita (Egypta) je životodarná nielen pre Maďarsko, ale pre celú Európu. Vďaka dnešným rozhovorom posunieme spoluprácu medzi Maďarskom a Egyptom na novú úroveň,“ napísal maďarský ministerský predseda v príspevku na Facebooku.

Orbán avizoval, že sa so Sísím stretne na budúci rok v Budapešti.

Maďarský premiér sa v sobotu v rámci svojej dvojdňovej návštevy Egypta zúčastnil na slávnostnom otvorení Veľkého egyptského múzea spolu s vyše 100 najvyššími predstaviteľmi krajín vrátane prezidentov, premiérov či monarchov, ako i ministrov a ďalších zástupcov.

Orbán navštívil Egypt naposledy 13. októbra, keď ho na mierový summit o Pásme Gazy v egyptskom letovisku Šarm aš-Šajch pozval americký prezident Donald Trump, ktorý spolu s egyptským prezidentom podujatiu predsedal.





(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
.

Neprehliadnite

Pravda o modrých psoch v Černobyle: Odborník vysvetlil ich sfarbenie

BARTOŇ: Robotické operácie výrazne skracujú pobyt dieťaťa v nemocnici

Bulharsko nemusí byť len o kúpaní, hory sú tu vyššie ako Tatry

HRABKO:Prezident by podpisom zákona o hazarde mohol konať protiústavne