Orbán: Ekonomická spolupráca je základom spolupráce medzi s Nemeckom

Budapešť 22. júna (TASR) - Ekonomická spolupráca je pevným základom spolupráce medzi Nemeckom a Maďarskom, povedal maďarský premiér Viktor Orbán po piatkovom rokovaní s nemeckým kancelárom Olafom Scholzom v Berlíne a dodal, že sa dohodli na ďalšom posilňovaní ekonomických väzieb. TASR o tom informuje na základe správy agentúry MTI.



Orbán v rozhovore pre maďarské verejnoprávne médiá uviedol, že rokovanie bolo zamerané na európske záležitosti a nemecko-maďarské bilaterálne vzťahy.



Obchod medzi dvoma krajinami bol vlani rekordne vysoký a presiahol 70 miliárd eur, pričom štvrtina maďarského exportu smerovala do Nemecka, poznamenal maďarský premiér. Nemecké firmy zamestnávajú 250.000 až 300.000 Maďarov, predovšetkým v automobilovom priemysle, uviedol.



Orbán vyhlásil, že sa so Scholzom zhodli na tom, že v automobilovom priemysle nastáva "generačná výmena". "Je veľmi dôležité, aby sa Maďarsko zapojilo do nemeckej technologickej transformácie," dodal.



Orbán podčiarkol, že Maďarsko je jednou z troch krajín sveta, kde pôsobia všetky tri veľké nemecké automobilky. "Maďarsko zohráva osobitnú úlohu vo fungovaní nemeckého priemyslu a my očakávame, že nám prinesie pracovné miesta, hospodársky rast a daňové príjmy", uviedol maďarský premiér. "Toto je chrbticou nemecko-maďarských vzťahov," dodal.



Konkurencieschopnosť EÚ sa musí zvýšiť a Maďarsko je pripravené pripraviť plán, ktorý dokáže zlepšiť konkurencieschopnosť, uviedol Orbán, dodajúc, že v tejto súvislosti prebiehajú rozhovory aj s ďalšími členskými štátmi. Cieľom je, aby Európa namiesto izolácie a reagovania na globálne zmeny na základe "logiky strachu" rozširovala ekonomické väzby a posilňovala svoju sieť vzťahov globálne, vyhlásil. Namiesto toho, aby sa uzavierala do seba, by mala byť pripravená na konkurenciu, dodal.



Podľa Orbána si na stretnutí so Scholzom vyjasnili, že konflikty medzi Maďarskom a lídrom Európskej ľudovej strany (EPP) Manfredom Weberom nie sú konflikty medzi Maďarskom a Nemeckom, ale konflikty medzi Bruselom a Maďarskom. Tieto konflikty však podľa neho neovplyvnili spoluprácu Maďarska s Nemeckom.



"Manfred Weber je hungarofóbny človek, ktorý nenávidí Maďarov," vyhlásil Orbán a dodal, že líder EPP obvinil Maďarov zo svojho nezvolenia za predsedu Európskej komisie. Weber je "jedným z našich najstarších oponentov, [jedným z našich najstarších] nepriateľov v európskej politike", povedal Orbán.



Zlepšenie demografickej situácie v Európe je jedným z primárnych cieľov nadchádzajúceho maďarského predsedníctva v EÚ, uviedol Orbán. Dodal, že by chcel, aby si vlády mohli navzájom pomáhať pri zvyšovaní podpory rodiny.



"Medzi témami určite bude migrácia a vynaložíme maximálne úsilie na to, aby Európa naďalej patrila Európanom," povedal.