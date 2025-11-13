Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Orbán: EÚ chce nalievať peniaze do Ukrajiny plnej chaosu

Na archívnej snímke Orban. Foto: TASR/AP

Podľa jeho slov Budapešť nechce posielať peniaze Maďarov na Ukrajinu.

Autor TASR
Budapešť 13. novembra (TASR) - Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán vo štvrtok v reakcii na vyšetrovanie korupčného škandálu na Ukrajine zverejnil príspevok na Facebooku, v ktorom zdôraznil, že Maďarsko sa nemieni zúčastniť na „nalievaní“ peňazí európskych daňových poplatníkov do chaosu na Ukrajine. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.

„Ukrajinská vojnová mafiánska sieť úzko prepojená s prezidentom (Volodymyrom) Zelenským bola odhalená. Ministerka energetiky už rezignovala a hlavný obvinený opustil Ukrajinu,“ napísal Orbán.

„Do tohto chaosu chce Brusel naliať peniaze európskych daňových poplatníkov,“ dodal premiér s tvrdením, že peniaze, ktoré sa neminú na boje na fronte, ukradne vojnová mafia. „Je to šialené. Ďakujeme, ale nič z toho nechceme,“ poznamenal predseda maďarskej vlády.

Podľa jeho slov Budapešť nechce posielať peniaze Maďarov na Ukrajinu. „Tie sú na lepšom mieste doma. Tento týždeň sme zdvojnásobili dávky pre opatrovateľov a rozhodli sme o zriadení 14. dôchodku. A potom všetkom si už naozaj neželáme od ukrajinského prezidenta jeho finančné požiadavky a vydieranie. Je načase, aby Brusel konečne pochopil, na čo idú peniaze EÚ,“ uzavrel Orbán.

Ukrajinský minister spravodlivosti Herman Haluščenko a ministerka energetiky Svitlana Hrynčuková v stredu rezignovali, potvrdila premiérka Julija Svyrydenková, ktorá predložila parlamentu návrh na ich odvolanie. Hrynčuková svoje odstúpenie oznámila už predtým. Demisia ministrov súvisí s vyšetrovaním korupčného škandálu v energetickom sektore.

Oboch ministrov na odstúpenie v stredu vyzval Zelenskyj; podľa jeho slov je dôvodom aj strata dôvery. Označil tiež za absolútne neprijateľné, že v sektore energetiky sú naďalej „nejaké machinácie“, zatiaľ čo Ukrajinci musia každý deň zápasiť s výpadkom dodávok energií v dôsledku ruských útokov.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
