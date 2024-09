Orbán: EÚ je mierovým projektom, teraz však v Európe zúri vojna

Budapešť 6. septembra (TASR) - Európska únia je mierovým projektom, teraz však v Európe zúri vojna. Prvým krokom by malo byť dosiahnutie prímeria, nie mierových rokovaní, povedal v piatok predseda maďarskej vlády Viktor Orbán v rámci diskusie na 50. ročníku ekonomického fóra v talianskom Cernobbiu. S odvolaním sa na server magyarnemzet.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Európa okrem vojny čelí aj problému migrácie, ktorá podľa jeho názoru Úniu čoraz viac rozkladá.



V súvislosti s vojnou Orbán podotkol, že ak sa bude čakať na mierový plán, ktorý prijmú obe strany, mier nebude nikdy. "Prvým krokom nie je mierový plán. Prvým krokom je prímerie," podčiarkol maďarský ministerský predseda.



K otázke európskej konkurencieschopnosti Orbán povedal, že by bolo potrebné v prvom rade prehodnotiť súbor politických iniciatív Európskej komisie - Európsku zelenú dohodu, pretože tá v súčasnosti "protirečí obchodnej logike". Ďalším krokom by malo byť zníženie bruselskej byrokracie.



Maďarský premiér položil otázku, prečo otázka migrácie nie je záležitosťou národnej suverenity. "Ak chce niektorá krajina žiť s migrantmi, pretože cíti, že je to dobré pre spoločnosť, nech tak urobí. Ak to však iná krajina považuje za príliš riskantné, napríklad v súvislosti s terorizmom, vnútornou bezpečnosťou alebo zaťažením verejných financií, prečo by nemala mať právo povedať nie?" pýtal sa Orbán.



Toto každoročné trojdňové podujatie sa koná v meste Cernobbio pri Comskom jazere v Taliansku. Zúčastňujú sa na ňom poprední predstavitelia podnikateľského života, priemyslu, diplomati a členovia vlád Talianska a ďalších krajín.





(spravodajca TASR Ladislav Vallach)