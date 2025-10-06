Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Orbán: EÚ je vo fáze dezintegrácie, nemáme v úmysle zaviesť euro

Na archívnej snímke Orban. Foto: TASR/AP

Orbán povedal, že Maďarsko by nemalo viac spájať svoj osud s Európskou úniou, než to robí v súčasnosti.

Autor TASR
Budapešť 6. októbra (TASR) - Maďarská vláda nemá v úmysle zaviesť v krajine euro. Podľa servera index.hu to vyhlásil predseda maďarskej vlády Viktor Orbán v podcaste Economx Money Talks, v ktorom spoločne diskutovali s predsedom Maďarskej obchodnej a priemyselnej komory (MKIK) Elekom Nagyom. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.

Orbán povedal, že Maďarsko by nemalo viac spájať svoj osud s Európskou úniou, než to robí v súčasnosti. EÚ sa podľa jeho slov momentálne nachádza vo fáze „dezintegrácie“.

„Ak sa Únia do jedného alebo dvoch rokov radikálne netransformuje, ten proces by sa mohol stať nezvratným. Nevidím schopnosť ani zámer, a to ani u byrokratov v Bruseli, ani u lídrov popredných národných štátov, že by tak urobili. V prípade, že sa nič nezmení, Únia sa stane iba miznúcou epizódou v našich životoch,“ dodal.

Premiér v diskusii prezentoval svoju túžbu nadviazať priaznivejší investičný vzťah Maďarska so Spojenými štátmi a oznámil, že čoskoro sa stretne s prezidentom USA Donaldom Trumpom.


(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
