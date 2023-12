Orbán: EÚ nie je v pozícii začať prístupové rokovania s Ukrajinou

Brusel 14. decembra (TASR) - Európska únia "nie je v pozícii" začať prístupové rokovania s Ukrajinou. Povedal to vo štvrtok po príchode na summit EÚ v Bruseli maďarský premiér Viktor Orbán, informuje spravodajca TASR.



"Nie je dôvod o čomkoľvek diskutovať, pretože neboli splnené podmienky," povedal Orbán.



Orbán zdôraznil, že EÚ sa k otázke prístupových rokovaní musí vrátiť neskôr, keď budú všetky podmienky splnené. Podľa jeho slov by sa tak mohlo stať v marci.



Komisia začiatkom novembra Európskej rade odporučila otvoriť prístupové rokovania s Ukrajinou a Moldavskom. Odvtedy Kyjev splnil ďalšie dve podmienky zo siedmych, čo Orbán vo štvrtok v Bruseli nespomenul.



Maďarský premiér potvrdil, že odmieta novú finančnú pomoc 50 miliárd eur pre Ukrajinu – z toho 33 miliárd vo forme pôžičiek a 17 miliárd v podobe grantov na obdobie 2024-2027.



"Ak chcete peniaze z dlhodobého hľadiska, väčšie množstvo peňazí, musí sa to uskutočniť mimo spoločného rozpočtu,“ povedal Orbán. Dodal, že nevníma žiaden časový tlak z hľadiska finančnej pomoci Ukrajine, lebo určité premostenie pomoci zaisťuje rozpočet EÚ. Tiež spresnil, že Maďarsko nepodmieňuje poskytnutie finančnej pomoci Ukrajine žiadnymi "maďarskými záležitosťami".



Na otázku ako vníma stredajšie rozhodnutie EK uvoľniť desať z celkovo 30 miliárd eur zo zmrazených eurofondov, Orbán povedal, že je lepšie sa k týmto peniazom dostať neskôr ako nikdy.



"Nie sme tu ale kvôli biznisu a obchodným dohodám, sme tu, aby sme zastupovali postoje a princípy," odkázal maďarský premiér.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)