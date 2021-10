Orbán: EÚ si rozširuje právomoci, Maďarsko sa postaví za Poľsko

Budapešť 21. októbra (TASR) – V Európe vedú proti Poľsku hon na čarodejnice a Maďarsko sa postaví na jeho stranu, vyhlásil vo štvrtok v Bruseli predseda maďarskej vlády Viktor Orbán po príchode na dvojdňový summit lídrov členských krajín Európskej únie.



Podľa agentúry MTI maďarský premiér zdôraznil, že záležitosťami, v ktorých národné parlamenty neodovzdali právomoci Bruselu, sa nemajú zaoberať inštitúcie EÚ – sú to veci týkajúce sa ústavy danej krajiny a jej súdov.



„V EÚ prebieha kradmé rozširovanie právomocí, čomu sa konečne treba postaviť. Poliaci sa odvážili vstúpiť do tohto boja. Naše miesto je vedľa nich," citovala MTI Orbánove slová.



Poľský premiér Mateusz Morawiecki v utorok v pléne Európskeho parlamentu (EP) v Štrasburgu obvinil Európsku komisiu a časti Európskeho parlamentu z neférových útokov na jeho krajinu v oblasti právneho štátu.



Morawiecki prišiel do Štrasburgu po minulotýždňovej výzve europoslancov, aby vysvetlil nedávne rozhodnutie poľského ústavného súdu, že neuznáva nadradenosť legislatívy EÚ nad národným právom. Vo svojom vystúpení skonštatoval, že Poľsko je v súčasnosti „zastrašované a napádané Európskou úniou", ktorej súd vydáva rozhodnutia s cieľom odobrať členským štátom Únie viac a viac právomocí. Odkázal, že Poliaci sú svedkami „plazivej revolúcie", ktorá prebieha podľa rozsudkov Súdneho dvora EÚ.