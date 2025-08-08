< sekcia Zahraničie
Orbán: EÚ zaspala, lídri Francúzska a Nemecka mali ísť spolu do Moskvy
K vyhláseniu Kremľa, že sa Putin a americký prezident Donald Trump v najbližších dňoch osobne stretnú, Orbán konštatoval, že je to veľmi dobrá správa.
Autor TASR
Budapešť 8. augusta (TASR) - Európa v rokovaniach o mieri na Ukrajine zaspala. Francúzsky prezident Emmanuel Macron a nemecký kancelár Friedrich Merz mali ísť spolu do Moskvy alebo si mali niekde dohodnúť stretnutie s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, keďže táto vojna prebieha v Európe. Povedal to v piatok v pravidelnom rozhovore pre verejnoprávny rozhlas Kossuth Rádió predseda maďarskej vlády Viktor Orbán, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
K vyhláseniu Kremľa, že sa Putin a americký prezident Donald Trump v najbližších dňoch osobne stretnú, Orbán konštatoval, že je to veľmi dobrá správa. „K prímeriu môže dôjsť len vtedy, ak sa dohodnú,“ podčiarkol.
„Mier príde, ale my (EÚ) budeme v tomto mieri len druhoradí,“ poznamenal Orbán a naliehal, aby sa pred rusko-americkým stretnutím alebo aspoň po ňom uskutočnil summit EÚ.
„(Únia) nemôže sedieť doma ako urazené dieťa... Ak je problém, treba rokovať,“ zdôraznil.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
