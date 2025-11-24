Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Orbán: Európa musí sledovať svoje záujmy; vojna sa musí skončiť

Na snímke Viktor Orbán. Foto: TASR/AP

Dodal, že Ukrajine musí Európska únia ponúknuť strategické partnerstvo a s Ruskom by mala začať strategický dialóg.

Autor TASR
Budapešť 24. novembra (TASR) - Európa musí sledovať svoje vlastné záujmy. Vojna sa musí skončiť, uviedol v pondelok na Facebooku predseda maďarskej vlády Viktor Orbán, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Dnes sa zúčastním na zasadnutí Európskej rady v hybridnom formáte,“ oznámil Orbán. Dodal, že Ukrajine musí Európska únia ponúknuť strategické partnerstvo a s Ruskom by mala začať strategický dialóg.

V rámci summitu EÚ a Africkej únie sa uskutoční v Luande osobitné stretnutie venované Ukrajine, na ktoré všetkých 27 lídrov pozval predseda Európskej rady António Costa.





(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
