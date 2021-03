Orbán: Fidesz chce v EP vytvoriť novú frakciu

Budapešť/Brusel 5. marca (TASR) - Maďarská vládna strana Fidesz chce po odchode z Európskej ľudovej strany (EPP) vytvoriť v Európskom parlamente (EP) novú politickú frakciu. Vyhlásil to v piatok maďarský premiér Viktor Orbán, ktorého citovala agentúra Reuters.



Fidesz v tejto súvislosti vedie rozhovory s talianskymi pravicovými politikmi Matteom Salvinim a Giorgiou Meloniovou, ako aj s bližšie nešpecifikovanou poľskou stranou, priblížil počas rozhovoru v maďarskom rozhlase.



"Nemusíme sa ponáhľať," dodal v tejto súvislosti dlhoročný predseda maďarskej vlády.



Orbán vo štvrtkovom vyhlásení uviedol, že má v úmysle vybudovať nový politický domov pre Fidesz a ďalšie európske konzervatívne strany, ktoré odmietajú migrantov a sú odhodlané "chrániť" tradičnú podobu rodiny.



Poslanci Európskeho parlamentu (EP) z maďarskej vládnucej strany Fidesz v stredu oznámili, že opúšťajú EPP, teda najväčšiu politickú frakciu v europarlamente. Aj po odchode 12 maďarských europoslancov zostávajú ľudovci najväčšou frakciou.



Zástupcovia Fidezsu budú zatiaľ pôsobiť v tábore nezaradených poslancov (NI) bez príslušnosti k niektorej zo štandardných celoeurópskych politických rodín. Na sformovanie nového politického klubu v EP by potrebovali získať najmenej 25 poslancov pochádzajúcich najmenej z jednej štvrtiny členských štátov EÚ, čiže zo siedmich krajín.



Rozhodnutie maďarských poslancov bolo reakciou na zmeny rokovacieho poriadku EPP. Najviac im zrejme prekážali nové ustanovenia, ktoré umožňujú pozastavenie členstva alebo vylúčenie celých skupín (strán) z radov ľudovcov, a to len za pomoci jednoduchej väčšiny. Podľa niektorých komentátorov teda poslanci Fidezsu frakciu opustili skôr, než by ich z nej mohli prípadne vylúčiť.



Vzťahy tejto konzervatívnej európskej frakcie s Fideszom boli už dlhšiu dobu napäté. V marci 2019 Orbánovej strane pozastavili členstvo v EPP - okrem iného za údajné porušovanie základných hodnôt EÚ a verbálne útoky na vtedajšieho šéfa Európskej komisie Jeana-Clauda Junckera.