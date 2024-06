Orbán: Francúzsko podporuje agendu maďarského predsedníctva v Rade EÚ

Paríž 26. júna (TASR) - Maďarský premiér Viktor Orbán tvrdí, že Francúzsko podporuje agendu nadchádzajúceho maďarského predsedníctva v Rade EÚ, ktoré sa plánuje zamerať na posilnenie európskeho hospodárstva. Orbán sa takto vyjadril v rozhovore pre maďarské verejnoprávne médiá po tom, ako v stredu v Paríži rokoval s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom, informuje agentúra MTI.



Predseda maďarskej vlády uviedol, že jeho rozhovory s Macronom sa týkali francúzsko-maďarských vzťahov a najbližších šiestich mesiacov, počas ktorých bude Budapešť predsedať eurobloku. Maďarsko prevezme rotujúce predsedníctvo Rady EÚ od 1. júla do 31. decembra.



Orbán podotkol, že Paríž je po Berlíne a Ríme už jeho treťou zástavkou v sérii takýchto stretnutí s lídrami krajín EÚ.



"Po Berlíne a Ríme sme dosiahli dohodu aj tu a dostali sme súhlas, aby sa nasledujúcich šesť mesiacov maďarského predsedníctva venovalo zlepšeniu konkurencieschopnosti európskeho hospodárstva," zhodnotil maďarský premiér priebeh schôdzky s Macronom.



Informoval, že sa v rozhovoroch s francúzskym prezidentom dotkli aj témy rozšírenia EÚ o krajiny západného Balkánu. Drvivá väčšina členských krajín EÚ si podľa Orbána želá, aby tieto krajiny vstúpili do EÚ čo najskôr, pričom Budapešť za to bude zasadzovať aj v nadchádzajúcom období.