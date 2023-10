Orbán gratuloval Ficovi k návratu a k nespochybniteľnému víťazstvu

Budapešť 1. októbra (TASR) - Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán v nedeľu blahoželal na sociálnej sieti X predsedovi Smer-SD Robertovi Ficovi k víťazstvu v sobotňajších predčasných parlamentných voľbách, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



"Hádajte, kto je späť! Gratulujem Robertovi Ficovi k nespochybniteľnému víťazstvu v slovenských parlamentných voľbách. Vždy je dobré spolupracovať s vlastencom. Teším sa na to!" napísal Orbán.



Po sčítaní 99,9 percent hlasov skončila na prvom mieste strana Smer-SD so ziskom 22,94 percenta hlasov. Za ním skončilo Progresívne Slovensko s 17,96 percentami a Hlas-SD, ktorý získal 14,7 percent hlasov. Do parlamentu sa podľa neoficiálnych výsledkov dostalo sedem politických subjektov.







(spravodajca TASR Ladislav Vallach)