Orbán gratuloval Trumpovi k historickému návratu

Budapešť 6. novembra (TASR) - Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán vo videu zverejnenom na svojej sociálnej sieti v stredu zablahoželal Donaldovi Trumpovi k víťazstvu v amerických prezidentských voľbách, ktoré označil za "možno najväčší návrat v západnej politickej histórii." Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.



"Vidím jasné víťazstvo, možno najväčší návrat v západnej politickej histórii. Obrovská výhra. Vyhrážali sa mu väzením, zobrali mu majetok, chceli ho zabiť, celý mediálny svet v Amerike sa proti nemu obrátil, a predsa vyhral," povedal maďarský premiér.



Podľa jeho slov je to veľké povzbudenie pre všetkých, ktorí veria vo vytrvalosť, vôľu a nádej v mier pre svet. Orbán verí, že teraz je obrovská šanca na to, aby do konca roka boli sily presadzujúce mier v západnom svete vo väčšine.



"Teraz je obrovská šanca, že sa to stane, a ak sa tak stane, ekonomika môže ožiť a americko-maďarské vzťahy sa tiež môžu vrátiť do starých zlatých čias. Máme niekoľko plánov, ktoré môžeme s prezidentom Donaldom Trumpom realizovať v budúcom roku," dodal.



Server telex.hu v tejto súvislosti poznamenal, že Orbán sleduje priebeh amerických volieb v Kirgizsku, kde sa v stredu má zúčastniť na zasadnutí Rady hláv štátov Organizácie turkických štátov.









(sravodajca TASR Ladislav Vallach)