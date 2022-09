Orbán i Le Penová gratulovali Meloniovej k volebnému víťazstvu

Rím/Budapešť/Madrid 26. septembra (TASR) - Maďarský premiér Viktor Orbán a predstavitelia francúzskej krajnej pravice zablahoželali v pondelok predsedníčke krajne pravicovej strany Bratia Talianska (FdI) Giorgii Meloniovej k víťazstvu v nedeľných predčasných parlamentných voľbách. Španielsky minister zahraničných vecí José Manuel Albares (PSOE) však vo svojej reakcii upozornil, že "populistické hnutia v ťažkých časoch vždy narastú, no vždy končia zle".



"Sú neisté časy a v časoch, ako sú tieto, populistické hnutia vždy rastú, ale vždy to končí rovnakým spôsobom katastrofou, pretože ponúkajú jednoduché krátkodobé odpovede na problémy, ktoré sú veľmi zložité," povedal novinárom Albares na brífingu, informovala agentúra AFP.



Znepokojenie z víťazstva Giorgie Meloniovej vo voľbách v Taliansku vyjadrili aj viacerí nemeckí politici, dodala agentúra DPA.



Poslanec a expert na zahraničnú politiku nemeckej konzervatívnej Kresťanskodemokratickej únie (CDU) Jürgen Hardt uviedol, že ho znepokojujú "otvorene postfašistické vyhlásenia" Meloniovej a postoje deklarované jej kolegami z FdI. Zdôraznil, že "rasizmus a vylúčenie menšín už nemôžu mať miesto v Európe".



Ako informovala agentúra ANSA, maďarský premiér Orbán vo svojej reakcii na Facebooku gratuloval Meloniovej k víťazstvu vo voľbách a označil ho za zaslúžené.



Líderka francúzskeho Národného združenia (RN) Marine Le Penová privítala "historické" víťazstvo Meloniovej na čele stredopravej koalície s Ligou (LSP) vedenou Matteom Salvinim a stranou Vpred Taliansko (FI), na ktorej čele je expremiér Silvio Berlusconi.



Zvolením "vlasteneckej a suverénnej vlády" sa taliansky ľud podľa Le Penovej "rozhodol vziať svoj osud do vlastných rúk".



Le Penová tiež vzdala hold Melioniovej a Salvinimu, ktorí podľa nej dosiahnutím "tohto veľkého víťazstva odolali hrozbám protidemokratickej a arogantnej Európskej únie".



Francúzsky europoslanec Jordan Bardella, ktorý je úradujúcim predsedom RN a označovaný za nástupcu Marine Le Penovej, v reakcii na Twitteri napísal, že Taliani svojím hlasovaním uštedrili lekciu pokory Európskej únii, ktorá sa prostredníctvom predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej talianskym voličom snažila nanútiť, ako majú hlasovať.



"Žiadna hrozba akéhokoľvek druhu nemôže zastaviť demokraciu: národy Európy zdvihnú hlavy a zoberú svoj osud do vlastných rúk," napísal Bardella.



Meloniovej gratuloval aj Éric Zemmour, líder strany Znovudobytie (Reconquete!), podľa ktorého sa na jej víťazstvo "nedá vnímať inak, len ako dôkaz, že dostať sa k moci je možné".



V mene ľavej strany politického spektra vo Francúzsku sa napríklad vyjadrila poslankyňa za stranu Nepoddajné Francúzsko (LFI) Clémentine Autainová, ktorá vyjadrila poľutovanie nad výsledkom volieb v Taliansku a označila ho za tragický.



"V Taliansku preberajú moc Mussoliniho dediči. Umožnili to neoliberálna politika a zánik ľavice," uviedla Autainová a vyzvala na solidaritu so všetkými talianskymi progresivistami.