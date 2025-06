Orbán: Jasne sme dali najavo,že nechceme sedieť za stolom so Zelenským

Budapešť 25. júna (TASR) - Maďarský premiér Viktor Orbán sa ostro vyjadril k účasti ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na summite NATO v holandskom Haagu. Podľa maďarského premiéra sa proti Zelenského prítomnosti na pracovných stretnutiach postavili lídri Maďarska, Slovenska, Turecka a Spojených štátov. Orbán to uviedol počas letu do Haagu pre maďarské médiá, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



„V diplomacii nejde o to, kde niekto je, ale kde nie je. Američania, Turci, Slováci a my sme jasne dali najavo, že v záležitostiach NATO nechceme sedieť s pánom Zelenským za jedným stolom,“ povedal Orbán.



Maďarský premiér ďalej vyhlásil, že je v národnom záujme Maďarska nebyť v žiadnom spoločenstve s Ukrajinou – ani v NATO, ani v Európskej únii.



Zelenskyj na platforme X napísal, že v utorok diskutoval s predsedom Európskej rady Antóniom Costom, predsedníčkou Európskjej komisie Ursulou von der Leyenovou a generálnym tajomníkom NATO Markom Ruttem.



Témou rozhovorov bol nový balík sankcií proti Rusku. Podľa Zelenského by mal pripravovaný 18. balík sankcií vyvinúť značný tlak na ruský energetický a bankový sektor, ako aj na „neviditeľnú flotilu“. Zdôraznil, že kľúčovým prvkom je zavedenie prísneho cenového stropu na ruskú ropu a v tomto smere očakáva od EÚ rozhodné kroky. „Je nespravodlivé, aby jedna strana blokovala rozhodnutie Únie,“ zdôraznil ukrajinský prezident v súvislosti s odmietavým postojom Maďarska.



Orbán na Zelenského príspevok reagoval takmer okamžite. „Pán prezident, s úctou: Európska únia bola vytvorená s cieľom priniesť mier a rozvoj svojim členským štátom. Prijatie krajiny, ktorá je vo vojne s Ruskom, by okamžite uvrhlo EÚ do priameho konfliktu. Je nefér očakávať, že ktorýkoľvek členský štát podstúpi toto riziko,“ uviedol na platforme X predseda maďarskej vlády.



Zelenskyj sa zúčastnil aj na štátnej večeri lídrov na pozvanie holandského kráľa Viliama Alexandra a kráľovnej Máximy v kráľovskom paláci Huis ten Bosch.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)