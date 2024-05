Orbán: Je absurdné, že nás NATO chce vtiahnuť do vojny

Budapešť 31. mája (TASR) - Severoatlantická aliancia je obranná aliancia, ktorá vznikla s cieľom zabezpečiť ochranu členských štátov a nie zasahovať do ozbrojeného konfliktu mimo územia NATO, čím vzniká nebezpečenstvo svetovej vojny. Konštatoval to v piatok v pravidelnom rozhovore pre verejnoprávny rozhlas Kossuth Rádió predseda maďarskej vlády Viktor Orbán, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



"Je absurdné, že NATO namiesto toho, aby nás chránilo, nás vťahuje do svetového konfliktu. Je to také, ako keby hasič išiel hasiť požiar plameňometom," povedal maďarský ministerský predseda.



Podľa jeho slov každý týždeň sme bližšie k vojne, každý týždeň sa stane niečo, čo naznačuje vstup do vojny. Ako príklad uviedol rokovania, aby francúzski výcvikoví vojaci mohli ísť na Ukrajinu. Za ešte znepokojivejšiu udalosť označil to, že čoraz viac ľudí, vrátane generálneho tajomníka NATO Jensa Stoltenberga, hovorí o tom, že zbrane, ktoré Ukrajine dali západné krajiny, môžu Ukrajinci použiť nielen na sebaobranu, ale aj na útoky proti Rusom.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)