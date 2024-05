Orbán: Je nelogické myslieť si, že by Rusko napadlo Západ

Budapešť 24. mája (TASR) - Hovoriť o ruskej hrozbe je skôr prípravou na vstup do vojny. To, čo sa deje teraz, je podobné ako pri burcovaní pred prvou a druhou svetovou vojnou, čo možno vidieť v médiách a vo vyjadreniach politikov, povedal v piatok ráno predseda maďarskej vlády Viktor Orbán v pravidelnom rozhovore pre verejnoprávny rozhlas Kossuth Rádió. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.



"Zastaví sa Rusko, ak porazí Ukrajinu?" položil Orbán otázku a konštatoval, že mnoho ľudí o tom pochybuje. Podľa jeho slov sa pripravujeme na vstup do vojny.



"Nezdá, že by ruská armáda dokázala jednoducho poraziť ukrajinskú armádu. Myslím si, že je preto nelogické predpokladať, že Rusko zrazu napadne západný svet," dodal s poznámkou, že Rusi by už Ukrajincov porazili, keby boli dosť silní. Pritom sila NATO sa nedá porovnávať s Ruskom, západná aliancia môže byť podľa jeho vyjadrenia tisícnásobne silnejšia.



Orbán pripomenul, že ide o vojnu dvoch slovanských národov a už dva roky nedostal od západných lídrov odpoveď, prečo tento konflikt neizolujú. "Európa najskôr posielala len prilby, potom vojenskú techniku a teraz chcú niektoré krajiny vykonávať vojenské akcie vo vzdušnom priestore Ukrajiny," povedal Orbán s tým, že podľa jeho názoru je v Európe citeľná komunikácia "prípravy vojnovej akcie".