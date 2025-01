Orbán k bombovým hrozbám: Musíme sa pripraviť na ďalšie provokácie

Budapešť 24. januára (TASR) - Maďarské ministerstvo vnútra vyšetruje štvrtkové bombové hrozby na takmer 300 školách. V pravidelnom piatkovom rozhovore pre verejnoprávny rozhlas Kossuth Rádió to povedal premiér Viktor Orbán, podľa ktorého možno očakávať ďalšie provokácie. Ako dodal, situáciu komplikuje, že k takémuto trestnému činu nedošlo iba v Maďarsku, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Podľa premiéra je dosť možné, že tento skutok bol riadený z nejakého medzinárodného centra, tam sa však zatiaľ maďarské tajné služby nedostanú.



Maďarské orgány majú nariadené vypátrať zdroj hrozieb, dodal Orbán s poznámkou, že treba sa pripraviť na to, že po včerajších vyhrážkach sa o niečo podobné pokúsia aj iní.



Premiér poznamenal, že v západnej Európe dochádza k teroristickým činom, takže vyhrážky takéhoto druhu treba brať vážne. "Ak by sme vpustili migrantov, namiesto vyhrážok by boli teroristické činy," zdôraznil.



Server magyarnemzet.hu pripomína, že vo štvrtok dostali elektronickou poštou bombovú hrozbu tri stovky škôl v rámci celej krajiny, ktoré si vynútili ich evakuáciu. Hrozbu dostalo 245 škôl v Budapešti a 23 mimo hlavného mesta. Polícia vo štvrtok do večera všetky dotknuté vzdelávacie zariadenia prehľadala, žiadne výbušné zariadenia nenašla.