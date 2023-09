Orbán: K prijatiu Ukrajiny do EÚ treba súhlas každej krajiny

Budapešť 29. septembra (TASR) - S prijatím novej krajiny do Európskej únie musia súhlasiť všetky členské krajiny, pripomenul v piatok maďarský premiér Viktor Orbán v súvislosti s ambíciami Ukrajiny stať sa členom Únie. Dodal, že zatiaľ sa mu nezdá, že by za takýto krok hlasovali aj maďarskí poslanci, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



"S týmito ambicióznymi plánmi by som bol opatrný," varoval Orbán v pravidelnom rozhovore pre rozhlasovú stanicu Kossuth Rádió. Podľa jeho vyjadrenia je stále dôležitou otázkou, či sa oplatí rokovať o prijatí krajiny, ktorá je vo vojnovom stave.



"Z tohto dôvodu nepoznáme veľkosť jej územia a počet obyvateľov. Celý systém EÚ je založený na veľkosti územia a počtu obyvateľov danej krajiny a takto sa rozdeľujú zodpovednosť a zdroje," tvrdil Orbán.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)